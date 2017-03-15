В Уфе и Благовещенске изъято 30 тонн суррогатного алкоголя Фото: с сайта МВД по РБ В Уфе и Благовещенске изъято 30 тонн суррогатного алкоголя Фото: с сайта МВД по РБ

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкортостану совместно с УФСБ России по РБ и подразделением Росгвардии пресечена деятельность группы, которая подозревается в сбыте крупных партий поддельного алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий в складских помещениях в Уфе и Благовещенске, расположенных на территории гаражных кооперативов, оптово-розничных баз и в большегрузных машинах полицейскими изъято более 30 тонн алкогольной продукции различных наименований в стеклянных бутылках и пластиковых баллонах. По предварительным данным, вся изъятая продукция поставлялась для реализации мелким и средним оптом в продовольственные магазины и рестораны.

Образцы изъятого алкоголя направлены для исследования в Экспертно-криминалистический центр МВД по РБ. Полицейские устанавливают каналы поставки и места производства суррогата.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные организованной группой лиц и в особо крупном размере».