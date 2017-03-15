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15 марта Среда

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В Уфе граждане Казахстана лечили пациентов обращениями к «духам святых предков»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе граждане Казахстана лечили пациентов обращениями к «духам святых предков» Фото: ИА "Башинформ"

В Уфе граждане Казахстана лечили пациентов обращениями к «духам святых предков» Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе граждане Казахстана занимались незаконной целительской деятельностью. По данным прокуратуры Орджоникидзевского района столицы, группа людей арендовала комнату в Учебно-спортивном культурном центре и осуществляла деятельность, тождественную с деструктивной организацией «Ата жолы» («Путь предков»).

Без соответствующего образования и лицензии лжемедики диагностировали пациентов и «лечили» с помощью обращения к «духам святых предков» и «камчевания» — нанесения ударов кожаной плеткой.

По данному факту прокуратура района решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: лжецелительство,Путь предков
 
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