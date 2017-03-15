В Уфе граждане Казахстана лечили пациентов обращениями к «духам святых предков» Фото: ИА "Башинформ"
В Уфе граждане Казахстана лечили пациентов обращениями к «духам святых предков»
В Уфе граждане Казахстана лечили пациентов обращениями к «духам святых предков» Фото: ИА "Башинформ"
УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Уфе граждане Казахстана занимались незаконной целительской деятельностью. По данным прокуратуры Орджоникидзевского района столицы, группа людей арендовала комнату в Учебно-спортивном культурном центре и осуществляла деятельность, тождественную с деструктивной организацией «Ата жолы» («Путь предков»).
Без соответствующего образования и лицензии лжемедики диагностировали пациентов и «лечили» с помощью обращения к «духам святых предков» и «камчевания» — нанесения ударов кожаной плеткой.
По данному факту прокуратура района решает вопрос о возбуждении уголовного дела.