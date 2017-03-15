В Башкирии задержали убийц чемпиона по пауэрлифтингу

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане задержаны все три участника драки, произошедшей в караоке-баре города Кумертау. Мелеузовским межрайонным следственным отделом СК РФ по РБ им предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В отношении одного из нападавших судом по ходатайству следователя уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двоих соучастников решается вопрос об избрании аналогичной меры пресечения, сообщили в пресс-службе СКР по РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», 5 марта трое жителей Кумертау, будучи пьяными, напали в баре на 27-летнего посетителя и жестоко избили его. После драки соучастники преступления скрылись, а потерпевший, чемпион по пауэрлифтингу, был отправлен в городскую больницу, где, несмотря на проведенное лечение, не приходя в сознание скончался.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям всех соучастников преступления, а также администрации бара.