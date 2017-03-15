В Башкирии две пенсионерки отравились угарным газом

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в одном из домов села Ленинское Мишкинского района обнаружены тела двух пожилых женщин: 80-летней хозяйки и ее 77-летней соседки. Причина смерти пенсионерок – отравление угарным газом.

В Следственном управлении СК РФ по РБ сообщили, что в доме, где находились погибшие, было задымление. Возможно, оно произошло из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи.

По данному факту следственными органами СК РФ по РБ организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские исследования для установления точной причины смерти погибших и пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.