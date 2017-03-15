В Башкирии следователи проверят факт оказания некачественных медуслуг мужчине, в ухо которого заползло насекомое
УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане следователи проверят факт оказания некачественных медицинских услуг мужчине, в ухо которого заползло насекомое. Доследственная проверка организована по результатам мониторинга публикаций в СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Накануне в интернете появилась информация, что в ухе у пенсионера из республики находится насекомое. Врачи не смогли его вынуть. В результате бездействия медицинских работников мужчина оглох на одно ухо.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.