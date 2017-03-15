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15 марта Среда

Уфа   °

В Башкирии следователи проверят факт оказания некачественных медуслуг мужчине, в ухо которого заползло насекомое

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане следователи проверят факт оказания некачественных медицинских услуг мужчине, в ухо которого заползло насекомое. Доследственная проверка организована по результатам мониторинга публикаций в СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне в интернете появилась информация, что в ухе у пенсионера из республики находится насекомое. Врачи не смогли его вынуть. В результате бездействия медицинских работников мужчина оглох на одно ухо.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Теги: СКР по РБ,медицина
 
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