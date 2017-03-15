В Уфе на предпоследнем этаже жилого дома сгорела четырехкомнатная квартира - ВИДЕО Фото: соцсети | Видео: группа «Черный список Уфа» В Уфе на предпоследнем этаже жилого дома сгорела четырехкомнатная квартира - ВИДЕО Фото: соцсети | Видео: группа «Черный список Уфа»

УФА, 15 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на предпоследнем этаже жилого дома сгорела четырехкомнатная квартира. Пожар произошел в девятиэтажном доме №10/2 по улице Гагарина, в микрорайоне Сипайлово 15 марта.

Очевидцы запечатлели на камеру мобильного телефона, как из окон лоджии на предпоследнем этаже кирпичного дома вырываются языки пламени, а из двух соседних окон идет черный дым.

На место происшествия прибыли пожарные. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РБ, погибших и пострадавших нет. Сгорело имущество и балкон. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

В ведомстве призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования правил пожарной безопасности. При пожаре следует звонить по единому телефону спасателей и пожарных — 01, с мобильного телефона — 101.