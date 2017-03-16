Ростехнадзор назвал причины взрыва на заводе «Башнефть-Уфанефтехим» Фото: автор Ростехнадзор назвал причины взрыва на заводе «Башнефть-Уфанефтехим» Фото: автор

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Комиссия Ростехнадзора завершила расследование аварии на заводе «Башнефть-Уфанефтехим», произошедшей 16 июля прошлого года. Как сообщает РБК-Уфа со ссылкой на официальный сайт ведомства, причиной ЧП стала разгерметизация теплообменных трубок входного коллектора секции аппарата воздушного охлаждения вследствие коррозии.

«Комиссией установлено, что авария явилась следствием недобросовестных действий со стороны экспертной и ремонтной организаций ООО ИЭЦ «Трубопроводсервис» и ООО «Спецсервисремонт», — информирует сайт ведомства.

По данным расследования, в 2014 году «Трубопроводсервис» на основании ложных сведений выдал положительное заключение, что оборудование можно использовать еще четыре года. В марте-апреле 2016 года «Спецсервисремонт» проводил ремонт коллектора без техзадания, проектной, ремонтной документации и оценки качества работ.

По результатам проверки предприятие приняло дисциплинарные меры к должностным лицам вплоть до увольнения сотрудников.

Как сообщало агентство «Башинформ», в тушении крупнейшего пожара участвовали 51 единица техники и 133 человека, из них от МЧС – 27 единиц техники и 79 человек. Пострадали десять работников предприятия — мужчины в возрасте от 37 до 60 лет. Из них двое были госпитализированы в тяжелом состоянии, на месте погибло шесть сотрудников.