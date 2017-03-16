Житель Башкирии до смерти избил годовалую дочку сожительницы Фото: Андрей Старостин Житель Башкирии до смерти избил годовалую дочку сожительницы Фото: Андрей Старостин

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Республиканский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Агидели. Он обвиняется в преступлении по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью», сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

По данным следствия, вечером 4 апреля прошлого года молодой человек находился дома с годовалой дочерью сожительницы и своим другом. Гражданская жена ушла на работу в ночную смену. Мужчины устроили застолье. Малышка начала капризничать и плакать. Обвиняемый начал на неё кричать и несколько раз замахнулся для удара. Уже ночью 5 апреля, испытывая ненависть к плачущему ребенку, он с особой жестокостью избил до смерти маленькую девочку. Множественные удары руками были нанесены ребенку и по голове.

По информации пресс-службы Прокуратуры РБ, утром злоумышленник увидев, что девочка умерла, скрылся с места преступления. Из города Агидели он отправился в Нефтекамск, где был схвачен полицейскими. Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. В ходе следствия было проведено семь судебных экспертиз, в том числе генетические, дактилоскопические, биологические и психолого-психиатрические исследования.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Верховный суд РБ для рассмотрения по существу.