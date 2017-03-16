В Башкирии следователи проверяют обстоятельства гибели в огне пожилого мужчины Фото: автор В Башкирии следователи проверяют обстоятельства гибели в огне пожилого мужчины Фото: автор

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкоростане следователи проверяют обстоятельства гибели в огне пожилого мужчины. В полицию вечером 15 марта поступила информация, что в одном из домов Уфимского района обнаружено тело мужчины.

По предварительным данным пресс-службы следственного управления СКР по РБ, в частном доме в деревне Волково произошло возгорание. После ликвидации пожара огнеборцы нашли тело 63-летнего хозяина. Его 55-летняя сожительница и ее 33-летний сын с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем во время курения.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи провели осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинское исследование для установления причины смерти погибшего и пожарно-техническая экспертиза.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по РБ напомнили о правилах безопасности в доме.

«Нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное — в таком положении очень легко заснуть. Если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты не следует бросать в урны с бумагами и другими горючими отходами — они могут загореться. Не нужно в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. Необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям, — сказали в ведомстве. — Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что становится причиной возгорания. Поэтому для исключения заноса источника загорания в помещение необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры».

Неосторожность или небрежность при курении — одна из наиболее распространенных причин пожаров, как в жилых домах, так и на предприятиях промышленности. При обнаружении первых признаков пожара следует сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного 101, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112. До прибытия пожарных подразделений рекомендуется вывести детей и престарелых в безопасное место и, не забывая о личной безопасности, приступить к тушению огня первичными средствами пожаротушения — пожарными кранами, огнетушителями, кошмой, водой.