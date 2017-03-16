Уфимца осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в торговом центре Фото: автор Уфимца осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в торговом центре Фото: автор

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Уфы совершил заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. По информации пресс-службы Ленинского районного суда города, нетрезвый мужчина, находясь возле одного из столичных торгово-сервисных комплексов, позвонил в полицию по номеру 02. Он сказал дежурному, что в здании заложено взрывное устройство. Эта ложная информация привела к дезорганизации деятельности органов власти и отвлечению сил и средств полиции на проверку сообщения.

По словам подсудимого, он с обвинением согласен и полностью признает свою вину.

Приговором суда местному жителю назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с ежемесячным удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства.

Приговор вступил в законную силу, сообщается на сайте Верховного суда РБ.