Верховный суд Башкирии ужесточил наказание виновнику гибели пятилетней девочки в ДТП Фото: Олег Яровиков Верховный суд Башкирии ужесточил наказание виновнику гибели пятилетней девочки в ДТП Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Верховный суд Башкортостана по представлению прокуратуры Краснокамского района ужесточил наказание 40-летнему виновнику гибели пятилетней девочки в ДТП. Ранее суд первой инстанции приговорил его к двум годам условного лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Установлено, что вечером в июле прошлого года водитель за рулем Ford Focus ехал по дороге Дюртюли — Нефтекамск. Нарушив ПДД, он выехал на встречную полосу для обгона. Чтобы избежать лобового столкновения, водитель на Daewoo Nexia вынужден был резко свернуть на обочину. В результате этого маневра машину опрокинуло в кювет. Находившийся в ней пятилетний ребенок скончался на месте аварии, а новорожденная девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Подсудимый признал вину частично. Гособвинитель счел приговор суда первой инстанции чрезмерно мягким и обжаловал его в апелляционном порядке, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Верховный суд республики, согласившись с доводами прокурора, отменил условное осуждение и приговорил виновника смертельного ДТП к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на полтора года. Также ему предстоит выплатить 900 тысяч рублей компенсации морального вреда пострадавшей семье.