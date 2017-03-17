В больнице Башкирии годовалый мальчик умер от ОРВИ Фото: Олег Яровиков В больнице Башкирии годовалый мальчик умер от ОРВИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По результатам доследственной проверки Туймазинский межрайонный следственный отдел по факту смерти годовалого мальчика в Бакалинской центральной районной больнице возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, 14 февраля этого года утром ребенок поступил в больницу с жалобами на кашель, одышку, повышенную температуру тела. После сбора анамнестических данных и осмотра, малыша поместили в палату интенсивной терапии, где было начато лечение. При введении препарата ребенку стало плохо. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Днем мальчик умер. Реанимационные мероприятия результатов не дали. Предварительная причина смерти — ОРВИ.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также круг ответственных лиц, возможно причастных к инциденту. Будет назначен ряд экспертных исследований. В пресс-службе следственного управления СКР по РБ отмечают, что уголовное дело возбуждено для расширения возможностей установить истину по делу, так как уголовно-процессуальные рамки доследственной проверки не позволяют выполнить необходимый объем следственных действий и оперативных мероприятий.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в Минздрав РБ.