Уфимская больница заплатит миллион рублей родителям мальчика, ставшего по вине врачей инвалидом Фото: автор Уфимская больница заплатит миллион рублей родителям мальчика, ставшего по вине врачей инвалидом Фото: автор

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Верховный суд Башкортстана утвердил решение Октябрьского районного суда и взыскал более миллиона рублей в пользу ребенка, пострадавшего по вине врачей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Установлено, что в декабре 2013 года четырехлетнего мальчика с сильными болями в области живота привезли в Городскую детскую больницу №17. Несмотря на ухудшение состояния пациента, врачи поздно провели необходимые диагностические мероприятия, в том числе рентгенографию. В результате у мальчика с врожденным заболеванием развились тяжелые осложнения. В состоянии предкомы он был переведен в реанимацию. После экстренной операции он долго находился на стационарном лечении, а впоследствии был признан инвалидом.

По заключению экспертов, своевременная диагностика и лечение позволили бы избежать трагических последствий. Родители обратились в суд с требованием взыскать с больницы денежную компенсацию. Прокуратура в суде первой и апелляционной инстанций поддержала их исковое заявление. Верховный суд РБ отклонил доводы ответчика об отсутствии его вины в произошедшем и взыскал с учреждения миллион рублей компенсации морального вреда и затраты на лекарства в размере 33 тысяч рублей.