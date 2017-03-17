Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.24 ↓

EUR 62.48 ↑

17 марта Пятница

Уфа   °

Уфимская больница заплатит миллион рублей родителям мальчика, ставшего по вине врачей инвалидом

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Уфимская больница заплатит миллион рублей родителям мальчика, ставшего по вине врачей инвалидом Фото: автор

Уфимская больница заплатит миллион рублей родителям мальчика, ставшего по вине врачей инвалидом Фото: автор

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Верховный суд Башкортстана утвердил решение Октябрьского районного суда и взыскал более миллиона рублей в пользу ребенка, пострадавшего по вине врачей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Установлено, что в декабре 2013 года четырехлетнего мальчика с сильными болями в области живота привезли в Городскую детскую больницу №17. Несмотря на ухудшение состояния пациента, врачи поздно провели необходимые диагностические мероприятия, в том числе рентгенографию. В результате у мальчика с врожденным заболеванием развились тяжелые осложнения. В состоянии предкомы он был переведен в реанимацию. После экстренной операции он долго находился на стационарном лечении, а впоследствии был признан инвалидом.

По заключению экспертов, своевременная диагностика и лечение позволили бы избежать трагических последствий. Родители обратились в суд с требованием взыскать с больницы денежную компенсацию. Прокуратура в суде первой и апелляционной инстанций поддержала их исковое заявление. Верховный суд РБ отклонил доводы ответчика об отсутствии его вины в произошедшем и взыскал с учреждения миллион рублей компенсации морального вреда и затраты на лекарства в размере 33 тысяч рублей.

Теги: компенсация,врачебная ошибка,Верховный суд РБ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть