Смертельное ДТП в Башкирии: в лобовом столкновении погибли два человека Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ Смертельное ДТП в Башкирии: в лобовом столкновении погибли два человека Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в лобовом столкновении погибли два человека. ДТП произошло на 268 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, в Абзелиловском районе утром 17 марта.

По информации пресс-службы УГИБДД МВД по РБ, 23-летний житель Белорецкого района за рулем ВАЗ-2110 врезался во встречный «Пежо-308» под управлением 35-летнего жителя Белорецка. Водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте аварии. Еще одну пассажирку ВАЗ увезли в больницу.

Подробности происшествия уточняются. На месте работают сотрудники полиции.

В ведомстве напомнили об элементарных правилах поведения участников дорожного движения на трассах: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.