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17 марта Пятница

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Смертельное ДТП в Башкирии: в лобовом столкновении погибли два человека

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельное ДТП в Башкирии: в лобовом столкновении погибли два человека Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

Смертельное ДТП в Башкирии: в лобовом столкновении погибли два человека Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в лобовом столкновении погибли два человека. ДТП произошло на 268 км автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, в Абзелиловском районе утром 17 марта.

По информации пресс-службы УГИБДД МВД по РБ, 23-летний житель Белорецкого района за рулем ВАЗ-2110 врезался во встречный «Пежо-308» под управлением 35-летнего жителя Белорецка. Водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте аварии. Еще одну пассажирку ВАЗ увезли в больницу.

Подробности происшествия уточняются. На месте работают сотрудники полиции.

В ведомстве напомнили об элементарных правилах поведения участников дорожного движения на трассах: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.

Теги: ДТП
 
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