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17 марта Пятница

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В центре Уфы в перестрелке ранен несовершеннолетний

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В центре Уфы в перестрелке ранен несовершеннолетний Фото: автор

В центре Уфы в перестрелке ранен несовершеннолетний Фото: автор

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В центре Уфы при перестрелке ранен в ногу несовершеннолетний. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 марта, во дворе дома, где размещен закрытый клуб для любителей покурить кальян. По словам местных жителей, репутация у заведения, где нет даже вывески и расписания, далека от положительной.

По одной из версий, в потерпевшего могли стрелять, предположительно, из травматического оружия, именно в этом дворе. Есть информация, что он был посетителем кальянной. Очевидцы заявляют, что в ту ночь были слышны выстрелы. Сейчас раненый находится в больнице, сообщает ГТРК «Башкортостан».

«Полиция разыскивает нападавших. Ведется расследование уголовного дела по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», — прокомментировал агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

Теги: умышленное причинение легкого вреда здоровью,розыск
 
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