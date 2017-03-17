В центре Уфы в перестрелке ранен несовершеннолетний Фото: автор В центре Уфы в перестрелке ранен несовершеннолетний Фото: автор

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В центре Уфы при перестрелке ранен в ногу несовершеннолетний. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 марта, во дворе дома, где размещен закрытый клуб для любителей покурить кальян. По словам местных жителей, репутация у заведения, где нет даже вывески и расписания, далека от положительной.

По одной из версий, в потерпевшего могли стрелять, предположительно, из травматического оружия, именно в этом дворе. Есть информация, что он был посетителем кальянной. Очевидцы заявляют, что в ту ночь были слышны выстрелы. Сейчас раненый находится в больнице, сообщает ГТРК «Башкортостан».

«Полиция разыскивает нападавших. Ведется расследование уголовного дела по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», — прокомментировал агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.