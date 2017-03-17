В Уфе разыскивается водитель иномарки, сбивший сотрудника ГИБДД Фото: автор В Уфе разыскивается водитель иномарки, сбивший сотрудника ГИБДД Фото: автор

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе разыскивается водитель иномарки, сбивший сотрудника ГИБДД. Наезд на сотрудника полиции произошел на улице Лесотехникума 17 марта около 11.30. Ему оказана медпомощь, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По предварительным данным, инспектор обратил внимание, что к зданию подъехал автомобиль «Ниссан» с тонированными стеклами, что незаконно. Полицейский, чтобы пресечь данное правонарушение, обратился к водителю. После беседы со стражем порядка автовладелец сделал вид, что идет к своей машине за документами. В итоге он сел в автомобиль и начал движение. Полицейский попытался его остановить и был сбит. Водитель скрылся.

«Сейчас правоохранительные органы ведут розыск автомобиля «Ниссан». Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в ведомстве.