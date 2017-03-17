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17 марта Пятница

Уфа   °

В Уфе полиция задержала водителя, сбившего сотрудника ГИБДД

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе полиция задержала водителя, сбившего сотрудника ГИБДД Фото: автор

В Уфе полиция задержала водителя, сбившего сотрудника ГИБДД Фото: автор

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе полиция задержала водителя, сбившего сотрудника ГИБДД. Правонарушитель доставлен в отделение.

«В ходе розыскных мероприятий установлена личность водителя, совершившего наезд на сотрудника Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Уфе. Им оказался 24-летний уфимец», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Материалы будут переданы в следственные органы.

Как сообщало агентство «Башинформ», инспектор обратил внимание, что к зданию подъехал автомобиль «Ниссан» с тонированными стеклами, что незаконно. Полицейский, чтобы пресечь данное правонарушение, обратился к водителю. После беседы со стражем порядка автовладелец сделал вид, что идет к своей машине за документами. В итоге он сел в автомобиль и начал движение. Полицейский попытался его остановить и был сбит. Водитель скрылся.

Теги: ГИБДД,МВД,правонарушения
 
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