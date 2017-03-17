В Башкирии 20-летний парень убил школьницу и нанес себе ножевые ранения Фото: Андрей Старостин В Башкирии 20-летний парень убил школьницу и нанес себе ножевые ранения Фото: Андрей Старостин

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В полицию днем 17 марта поступило сообщение, что в больницу села Мишкино привезли несовершеннолетнюю с колото-резаным ранением. Школьница вскоре скончалась. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, в этот день на одной из улиц села 20-летний местный житель напал на 16-летнюю девушку и ударил ножом в жизненно-важные органы. Затем он скрылся на автомобиле.

По информации пресс-службы МВД по РБ, на место происшествия немедленно прибыли ближайшие экипажи полиции и вызвана «скорая помощь». Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен молодой человек, который передвигается на автомобиле марки Hyundai. Ориентировка на него и машину была передана всем постам и патрулям. Вскоре автомобиль был найден сотрудниками ДПС на окраине лесного массива у села Мишкино. При проверке территории стражи порядка нашли и водителя. У него на теле были резаные раны предплечий. Парню оказали первую помощь и увезли в районную больницу. Сейчас подозреваемый передан сотрудникам регионального подразделения Следственного комитета России для проведения следственных действий.

«Предположительно, ранения молодой человек нанес себе сам. В настоящее время проверяется его причастность к совершению преступления, решается вопрос о его задержании по подозрению в совершении убийства, — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ. — Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления».

Руководитель следственного управления Григорий Житенёв взял расследование уголовного дела на особый контроль. По его распоряжению на место преступления направлена группа следователей — криминалистов аппарата управления. После заключения врачей о возможности проведения с задержанным следственных действий, он будет допрошен.