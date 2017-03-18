В Уфе вандалы вновь испортили городское имущество Фото: администрация г.Уфы







В Уфе вандалы вновь испортили городское имущество Фото: администрация г.Уфы

УФА, 18 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Как сообщает администрация Уфы, в ночь с 16 на 17 марта в городском парке им. И. Якутова произошел очередной случай вандализма. Неизвестные повредили почти половину новых малых светильников, пытаясь их вырвать из мест установки. Плафоны разбиты, лампы выкручены.

Новое освещение вокруг озера Солдатское было смонтировано в январе этого года, было установлено 47 светоточек – 31 большая опора и 16 малых светильников. Преображение территории парка поволило сделать прогулки по нему в вечернее время более комфортными.

По факту вандализма в правоохранительные органы передано соответствующее заявление. За порчу городского имущества злоумышленникам грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев. Наказание также может быть в виде обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до года, ареста на срок до трех месяцев.

Столичные службы настоятельно призывают уфимцев бережно относиться к городскому имуществу. Ведь все, что создается на общественных пространствах, призвано украсить столицу, сделать ее более комфортной и современной.