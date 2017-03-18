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18 марта Суббота

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Пожилая уфимка трижды выпадала из окна третьего этажа и осталась жива

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожилая уфимка трижды выпадала из окна третьего этажа и осталась жива Фото: Олег Яровиков

Пожилая уфимка трижды выпадала из окна третьего этажа и осталась жива Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Пожилая уфимка трижды выпадала из окна третьего этажа и осталась жива. Спасатели городской Службы спасения 112 с начала года три раза приезжали по одному и тому же адресу по улице Менделеева, и каждый раз, кому требовалась их помощь, была все та же 69-летняя пенсионерка. По словам соседей, женщина злоупотребляет спиртным и ведет себя неадекватно.

Первый раз она выпала из окна своей квартиры 2 февраля. Избежать серьезных травм тогда ей помогла толща снега на козырьке подъезда, где она приземлилась. Следующий случай повторился 22 февраля, тогда пенсионерке снова повезло отделаться испугом.

В этот раз жизни женщины также ничего не угрожает, но последнее падение не прошло бесследно, имеются многочисленные переломы.

Теги: Служба спасения 112
 
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