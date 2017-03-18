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18 марта Суббота

Уфа   °

В Башкирии парень, напавший с ножом на школьницу, пытался вернуть отношения

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии парень, напавший с ножом на школьницу, пытался вернуть отношения Фото: соцсети

В Башкирии парень, напавший с ножом на школьницу, пытался вернуть отношения Фото: соцсети

УФА, 18 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии 20-летний парень, напавший с ножом на 16-летнюю школьницу, пытался вернуть отношения, сообщает сайт «Комсомольская правда-Уфа». Трагедия произошла 17 марта, в селе Мишкино Мишкинского района.

Молодые люди раньше встречались, расставание инициировала первой девушка, так как парень часто поднимал на неё руку. «После этого он постоянно угрожал ей: не вернется – убью», — рассказала изданию близкая подруга погибшей. Заявление в полицию на молодого человека, грозившего расправой, неоднократно писала и мама школьницы.

После школьного мероприятия, когда девушка шла домой, злоумышленник догнал её и перерезал горло, задев сонную артерию. Позднее полиция задержала его, у парня были порезаны плечи — судя по всему, жертва пыталась защищаться.

Теги: убийство
 
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