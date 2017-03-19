В Башкирии из незаконного оборота изъято 34 литра алкогольной продукции - МВД Фото: Андрей Старостин В Башкирии из незаконного оборота изъято 34 литра алкогольной продукции - МВД Фото: Андрей Старостин

УФА, 19 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Полицейские в Башкортостане продолжают изымать из незаконного оборота спиртосодержащую продукцию.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в Агидели и Белорецке, а также в Кугарчинском и Белорецком районе республики выявлены факты незаконной реализации такой продукции. В ходе осмотра изъято около 34 литров алкогольной продукции.

Так, в Белорецком районе, в одном из домов села Инзер полицейскими выявлен факт незаконной реализации алкоголя домашней выработки объемом 30 литров.

В Агидели местная жительница продавала бутылки со спиртным в собственной квартире, расположенной по бульвару Комсомольский.

В селе Мраково Кугарчинского района, в частном доме по ул.Свободина полицейские во время попытки продажи изъяли две бутылки алкогольной продукции.

В Белорецке, в одном из домов по улице Большая полицейскими изъято два литра спиртосодержащей продукции

Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.