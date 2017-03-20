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20 марта Понедельник

Уфа   °

В Башкирии чиновники полгода ущемляли права тяжелобольной пенсионерки

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Архангельского района Башкортостана проверила, как исполняется законодательство о социальной защите инвалидов. В надзорное ведомство обратился местный житель. Он сообщил о нарушении прав его тяжелобольной супруги. 62-летняя женщина не могла передвигаться без посторонней помощи после перенесенных инсультов.

Специалисты бюро медико-социальной экспертизы признали пенсионерку инвалидом второй группы и составили программу реабилитации.

По информации пресс-службы Прокуратуры РБ, в августе прошлого года женщина обратилась в региональное отделение Фонда социального страхования, чтобы получить предусмотренное по программе техническое средство для передвижения. Но чиновники в течение полугода так и не выдали ей инвалидную коляску.

Надзорное ведомство внесло представление в адрес руководителя учреждения об устранении допущенных нарушений, после чего коляска пенсионерке была выдана.

Теги: Прокуратура,социальная защита,инвалиды
 
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