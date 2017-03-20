В Башкирии тепловоз сбил двух девушек: одна скончалась, другой требуется помощь доноров Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии тепловоз сбил двух девушек: одна скончалась, другой требуется помощь доноров Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Приволжское следственное управление на транспорте проверяет факт травмирования поездом двух девушек, одна из которых погибла. По предварительным данным пресс-службы ведомства, 18 марта около 17.30 на 1664 км перегона Иглино — Тавтиманово Куйбышевской железной дороги маневровый тепловоз очищал железнодорожные пути от снега. Вдоль путей шли две девушки — 17 и 23 лет. Когда машинист их увидел, то применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. 23-летняя девушка скончалась на месте, 17-летнюю пострадавшую с многочисленными травмами доставили в реанимацию. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Следователи готовят представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности при движении поездов и производстве работ, а также оборудовании подвижных составов видеорегистраторами», — сообщили в Приволжском следственном управлении.

Родственники просят доноров помочь пострадавшей 17-летней Яне Фаукиевой. Сдать кровь можно в Республиканской станции переливания крови по адресу: ул. Батырская, 41/3. Группа крови значения не имеет.