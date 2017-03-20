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20 марта Понедельник

Уфа   °

В Башкирии арестовали парня, обвиняемого в убийстве девушки

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии арестовали парня, обвиняемого в убийстве девушки Фото: соцсети

В Башкирии арестовали парня, обвиняемого в убийстве девушки Фото: соцсети

УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане арестовали парня, обвиняемого в убийстве его бывшей девушки. По ходатайству республиканского Следственного комитета 20-летнему подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, днем 17 марта на одной из улиц села Мишкино парень напал на 16-летнюю девушку и ударил ножом в жизненно-важные органы. На преступление молодой человек пошел из-за ревности.

«Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания», — сказали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», руководитель следственного управления Григорий Житенёв взял расследование уголовного дела на особый контроль.

Теги: убийство,СКР по РБ
 
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