В Башкирии арестовали парня, обвиняемого в убийстве девушки Фото: соцсети
В Башкирии арестовали парня, обвиняемого в убийстве девушки
В Башкирии арестовали парня, обвиняемого в убийстве девушки Фото: соцсети
УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане арестовали парня, обвиняемого в убийстве его бывшей девушки. По ходатайству республиканского Следственного комитета 20-летнему подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему уже предъявлено обвинение.
По версии следствия, днем 17 марта на одной из улиц села Мишкино парень напал на 16-летнюю девушку и ударил ножом в жизненно-важные органы. На преступление молодой человек пошел из-за ревности.
«Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания», — сказали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.
Как сообщало агентство «Башинформ», руководитель следственного управления Григорий Житенёв взял расследование уголовного дела на особый контроль.