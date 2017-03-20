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20 марта Понедельник

Уфа   °

В соцсети появилось видео ДТП в центре Уфы с участием пассажирского микроавтобуса и двух иномарок

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В соцсети появилось видео ДТП в центре Уфы с участием пассажирского микроавтобуса и двух иномарок Фото: группа «БашДТП» | Видео: группа «БашДТП»

В соцсети появилось видео ДТП в центре Уфы с участием пассажирского микроавтобуса и двух иномарок Фото: группа «БашДТП» | Видео: группа «БашДТП»

УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В соцсети появилось видео ДТП в центре Уфы с участием пассажирского микроавтобуса и двух иномарок. Авария произошла 19 марта в 17.58 на пересечении улиц Цюрупы и Революционной. Видео, как автобус врезается в автомобиль Toyota, опубликовано в группе «БашДТП» «ВКонтакте».

По информации столичной Госавтоинспекции, уфимец за рулем Nissan Terrano на перекрестке врезался в микроавтобус Ford. От удара автобус столкнулся с Toyota Corolla. 24-летний водитель «Тойоты» и двое пассажиров автобуса, в том числе трехлетняя девочка, обратились за медпомощью.

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции напомнили, что по всему региону проводятся профилактические мероприятия, направленные на пресечение нарушений требований законодательства. Проводятся проверки транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. Кроме того, водителей инспекторы ГИБДД штрафуют за незаконную тонировку и грязные номера.

Теги: ДТП
 
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