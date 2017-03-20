В Уфе сотрудница склада ювелирных изделий украла драгоценностей на пять миллионов рублей Фото: Гульфия Акулова В Уфе сотрудница склада ювелирных изделий украла драгоценностей на пять миллионов рублей Фото: Гульфия Акулова

УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней сотрудницы склада ювелирных изделий. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ (присвоение имущества в особо крупном размере).

По версии следствия, женщина, работавшая оператором склада ювелирных изделий, куда поступала бракованная продукция из торговых точек и других складов, на протяжении трех лет, с 2013 по 2016 годы, похищала вверенные ей драгоценности. Всего она присвоила более 880 золотых и иных украшений общей стоимостью более пяти миллионов рублей.

Данный факт был выявлен в организации в ходе ревизии. Часть похищенных изделий обнаружена по месту жительства обвиняемой. Женщина не признала вину в совершении преступления. На ее недостроенный двухэтажный дом в Уфе, банковские счета и изъятые ювелирные украшения наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд, уточнили в пресс-службе Прокуратуры РБ.