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21 марта Вторник

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В Башкирии трехлетняя девочка скончалась в больнице, возбуждено уголовное дело

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии трехлетняя девочка скончалась в больнице, возбуждено уголовное дело Фото: Олег Яровиков

В Башкирии трехлетняя девочка скончалась в больнице, возбуждено уголовное дело Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В больнице города Давлеканово скончалась трехлетняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщает пресс-служба СКР по РБ.

По версии следствия, утром 14 февраля девочка из города Давлеканово поступила в местную больницу с жалобами на боли в животе. После осмотра она была отправлена домой. Спустя несколько часов девочку госпитализировали с ухудшением состояния, через непродолжительное время пациентка скончалась. Предварительная причина смерти — острый миелобластный лейкоз.

Теги: СКР по РБ
 
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