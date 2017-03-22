В Башкирии в ДТП пострадал четырехлетний ребенок Фото: ГИБДД по РБ В Башкирии в ДТП пострадал четырехлетний ребенок Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В поселке Чишмы 49-летний местный житель, управляя автобусом ПАЗ-3222, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. В результате происшествия пострадал четырехлетний ребенок, сидевший на заднем сиденье авто в детском удерживающем устройстве. Маленького пассажира доставили в больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь ДТП, сообщает ГИБДД по РБ, восемь человек получили травмы различной степени тяжести, пресечено около четырех тысяч нарушений ПДД, 61 водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии опьянения.