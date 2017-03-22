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22 марта Среда

Уфа   °

В Башкирии следственные органы проверяют информацию о нападении собаки на детей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии следственные органы проверяют информацию о нападении собаки на детей Фото: сайт ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии следственные органы проверяют информацию о нападении собаки на детей Фото: сайт ГТРК «Башкортостан»

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане следственные органы проверяют информацию о нападении собаки на двоих детей, опубликованную рядом СМИ. Инцидент произошел в Демском районе Уфы и попал в объектив камер наблюдения. На записи видно, как пес сначала набросился на восьмилетнего мальчика, затем на девятилетнюю девочку. На помощь школьникам пришел один из прохожих. Детям понадобилась медицинская помощь, им предстоит пройти курс лечения.

По данному факту Следственный комитет по РБ организовал доследственную проверку. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», владелец животного опрошен, но свою вину не признает и даже не желает извиниться перед пострадавшими. Ему предстоит объяснить правоохранителям, каким образом опасный питомец оказался на улице без намордника и без сопровождения хозяев.

Теги: СКР по РБ,нападение собаки
 
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