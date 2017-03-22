В Башкирии ужесточили наказание участникам террористической организации

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Прокуратура Башкортостана добилась ужесточения приговора участникам террористической организации, действовавшей на территории Уфы и Уфимского района.

Мужчины 44 и 45 лет с 2011 по 2015 годы входили в ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Они принимали участие в занятиях по изучению ее деятельности, пропаганде ее идей и вербовке новых членов. Деятельность экстремистской ячейки была пресечена правоохранительными органами в 2015 году. Приволжский окружной военный суд приговорил виновных к 4,5 годам лишения свободы условно.

В связи с чрезмерной мягкостью наказания и неверной квалификацией преступления прокуратура обжаловала приговор в суд апелляционной инстанции. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России ужесточила приговор. Фигуранты уголовного дела приговорены к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.