В Уфе остановлена работа взрывоопасного объекта Фото: Андрей Старостин В Уфе остановлена работа взрывоопасного объекта Фото: Андрей Старостин

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе по результатам прокурорской проверки пресечена безлицензионная эксплуатация взрывоопасного объекта. В прокуратуру обратились жители Орджоникидзевского района столицы, обеспокоенные деятельностью ближайшей к их домам автогазозаправочной станции. Для хранения газового моторного топлива предприятие использовало две емкости для сжиженного газа и заправочную колонку. Всё это находилось в непосредственной близости от жилых домов.

«Выяснилось, что собственник заправочной станции не имел разрешения на эксплуатацию взрывоопасного объекта. Несоблюдение требований к использованию опасного газового оборудования представляло угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В связи с этим прокурор внес в адрес директора заправочной станции представление с требованием устранить допущенные нарушения. Руководитель предприятия оштрафован на 20 тысяч рублей, деятельность АГЗС приостановлена до получения разрешения на эксплуатацию объекта.