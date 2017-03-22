В Башкирии трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и осталась жива Фото: Андрей Старостин В Башкирии трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и осталась жива Фото: Андрей Старостин

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Инцидент произошел 21 марта вечером в Кировском районе Уфы. Ребенок забрался на подоконник и в открытое окно выпал с высоты пятого этажа на снег. Оказалось, что окно открыла бабушка, чтобы проветрить комнату. Девочка госпитализирована, она получила тупую травму живота.

По данному факту следственные органы организовали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Если в доме есть маленькие дети, окно в их присутствии должно быть обязательно закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и зафиксировано на ключ, — напоминают специалисты об элементарных правилах безопасности. — Нельзя разрешать детям играть на подоконниках, это не место для игр и развлечений. Нельзя оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок, необходимо установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно».