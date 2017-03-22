В Башкирии преподаватель колледжа задержана при получении взятки от студента Фото: Олег Яровиков В Башкирии преподаватель колледжа задержана при получении взятки от студента Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе преподаватель автотранспортного колледжа подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения от студента.

Как сообщает пресс-служба СКР по Башкортостану, 62-летний педагог через своего коллегу получила от студента четвертого курса девять тысяч рублей за оценку «удовлетворительно». Отметка была внесена в зачетную книжку без проверки знаний. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД РФ по Уфе задержали преподавателя при получении денег.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой, будет дана правовая оценка и действиям посредника.