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22 марта Среда

Уфа   °

В Башкирии преподаватель колледжа задержана при получении взятки от студента

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии преподаватель колледжа задержана при получении взятки от студента Фото: Олег Яровиков

В Башкирии преподаватель колледжа задержана при получении взятки от студента Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе преподаватель автотранспортного колледжа подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения от студента.

Как сообщает пресс-служба СКР по Башкортостану, 62-летний педагог через своего коллегу получила от студента четвертого курса девять тысяч рублей за оценку «удовлетворительно». Отметка была внесена в зачетную книжку без проверки знаний. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД РФ по Уфе задержали преподавателя при получении денег.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой, будет дана правовая оценка и действиям посредника.

Теги: СКР по РБ,взятка
 
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