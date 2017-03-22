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22 марта Среда

Уфа   °

Уфимца осудят за уклонение от службы в армии

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Уфимца осудят за уклонение от службы в армии Фото: Олег Яровиков

Уфимца осудят за уклонение от службы в армии Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

23-летнего жителя Уфы осудят за уклонение от призыва на военную службу. За последние четыре года он получил 12 повесток из военкомата, но не явился в комиссариат под предлогом наличия у него заболевания, не подтвержденного медицинскими справками. Оснований для освобождения или отсрочки от службы молодой человек не имел, сообщает прокуратура столицы.

Свою вину уклонист полностью признал, дело направлено в суд.

Теги: уклонение от призыва,прокуратура
 
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