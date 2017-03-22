Уфимца осудят за уклонение от службы в армии Фото: Олег Яровиков
Уфимца осудят за уклонение от службы в армии
Уфимца осудят за уклонение от службы в армии Фото: Олег Яровиков
УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
23-летнего жителя Уфы осудят за уклонение от призыва на военную службу. За последние четыре года он получил 12 повесток из военкомата, но не явился в комиссариат под предлогом наличия у него заболевания, не подтвержденного медицинскими справками. Оснований для освобождения или отсрочки от службы молодой человек не имел, сообщает прокуратура столицы.
Свою вину уклонист полностью признал, дело направлено в суд.