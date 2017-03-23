В Башкирии многодетная мать убила своего супруга, обижавшего ее и детей

УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане Следственный комитет расследует дело об убийстве, которое совершила многодетная мать из Стерлитамака. По версии следствия, 20 марта 35-летний глава семейства вернулся домой нетрезвый и начал обижать детей. Его 35-летняя супруга, не выдержав издевательств, нанесла ему ножом удар в область живота. От ранения потерпевший скончался на месте. Женщина сама призналась в убийстве. Отмечается, что мужчина ранее был судим за угрозу убийством супруге.

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде ввиду наличия на ее иждивении троих малолетних детей. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.