Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.63 ↑

EUR 62.26 ↓

23 марта Четверг

Уфа   °

В Башкирии многодетная мать убила своего супруга, обижавшего ее и детей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане Следственный комитет расследует дело об убийстве, которое совершила многодетная мать из Стерлитамака. По версии следствия, 20 марта 35-летний глава семейства вернулся домой нетрезвый и начал обижать детей. Его 35-летняя супруга, не выдержав издевательств, нанесла ему ножом удар в область живота. От ранения потерпевший скончался на месте. Женщина сама призналась в убийстве. Отмечается, что мужчина ранее был судим за угрозу убийством супруге.

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде ввиду наличия на ее иждивении троих малолетних детей. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Теги: следком,убийство
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть