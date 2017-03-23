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23 марта Четверг

Уфа   °

В Башкирии скончалась отважная девушка, спасшая на пожаре своих братьев

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии скончалась отважная девушка, спасшая на пожаре своих братьев

Фото: соцсети

В Башкирии скончалась отважная девушка, спасшая на пожаре своих братьев

Фото: соцсети

УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

21-летняя жительница Башкортостана Екатерина Слегина, вытащившая из охваченного огнем дома двух братьев, скончалась накануне в Уфимском ожоговом центре, сообщила мама девушки Елена Слегина. Ее организм не смог восстановиться после ожогов и отравления угарным газом.

Пожар произошел в одном из домов села Ермолаево в Куюргазинском районе 5 марта. 20-летняя Катя и ее братья девяти и трех лет, остались ночевать в доме бабушки, ночью произошло возгорание. Девушка разбудила бабушку и вывела сквозь пламя из дома одного мальчика на улицу, второго брата вытащила через окно. При пожаре погибла прабабушка, ее Катя также пыталась спасти.

Как сообщало агентство «Башинформ», МЧС республики готовит ходатайство о награждении Екатерины Слегиной медалью «За отвагу на пожаре».

Теги: пожар
 
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