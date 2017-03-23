В Башкирии судебный пристав похищала деньги у должников

УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане бывший судебный пристав предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, присвоении денег и должностных преступлениях. По материалам следствия, 31-летняя служащая УФССП совершила семь эпизодов преступлений в период с 2012 года по 2014 год.

Женщина похитила вверенные ей по долгу службы денежные средства у шести должников на общую сумму 116 тысяч рублей. Деньги предназначались для погашения задолженностей перед Пенсионным фондом, налоговой инспекцией, физическим лицом и кредитным учреждением. В корешки квитанций пристав вносила заведомо ложные сведения о получении от должников меньших сумм, а разницу перечисляла на банковский счет своего отца.

Следствие по делу длилось 12 месяцев, обвиняемая дважды объявлялась в розыск. Свою вину в совершении преступлений она не признала, от дачи показаний отказалась. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в Следственном комитете России по РБ.