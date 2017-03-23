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23 марта Четверг

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В Башкирии на трассе водитель насмерть сбил пешехода

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии на трассе водитель насмерть сбил пешехода Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии на трассе водитель насмерть сбил пешехода Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Стерлитамакском районе на 128-м километре оренбургской трассы произошло смертельное ДТП. В среду вечером 29-летний уфимец за рулем Daеwoo Nexia совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части. Неизвестный мужчина погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается. Водитель сам сообщил о произошедшем в дорожную полицию. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили в республиканской автоинспекции.

Теги: ДТП
 
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