В Башкирии на трассе водитель насмерть сбил пешехода Фото: УГИБДД МВД по РБ
В Башкирии на трассе водитель насмерть сбил пешехода
В Башкирии на трассе водитель насмерть сбил пешехода Фото: УГИБДД МВД по РБ
УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Стерлитамакском районе на 128-м километре оренбургской трассы произошло смертельное ДТП. В среду вечером 29-летний уфимец за рулем Daеwoo Nexia совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части. Неизвестный мужчина погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается. Водитель сам сообщил о произошедшем в дорожную полицию. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили в республиканской автоинспекции.