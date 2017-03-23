В Башкирии чиновник обвиняется в превышении полномочий и нанесении ущерба более чем на 4,5 млн рублей

УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации города Нефтекамска, 58-летний мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий. Три года назад он незаконно передал в аренду частному предприятию земельный участок, чем причинил ущерб муниципалитету в размере более 4,5 млн рублей. Об этом сообщает СКР по РБ.

В настоящее время идет следствие по делу, решается вопрос об избрании меры пресечения.