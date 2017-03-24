В Башкирии сход снежной лавины мог привести к ледовому затору Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии сход снежной лавины мог привести к ледовому затору Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Гафурийском районе Башкортостана на реке Зилим по течению от деревни Таш-Асты произошел сход снежной лавины. Местные власти обратились в Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям с просьбой провести авиаразведку на данной территории. Сход снега мог привести к возникновению ледового затора и подтоплению более 15 жилых домов.

Как сообщили Госкомитете РБ по ЧС, на место была направлена аварийно-спасательная служба. Беспилотный летательный аппарат собрал и проанализировал данные паводковой обстановки. В ходе облета территории схода снега не было обнаружено, на прямых участках река уже вскрылась.

«Возможность образования ледового затора невелика. Будем надеяться, что паводковый сезон пройдет без происшествий», — рассказал главный специалист по ГО и ЧС Гафурийского района Вадим Шакиров.