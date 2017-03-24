В Башкирии автомобиль съехал в кювет, погиб водитель Фото: управление ГИБДД МВД по РБ В Башкирии автомобиль съехал в кювет, погиб водитель Фото: управление ГИБДД МВД по РБ

УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

23 марта около 18 часов в Абзелиловском районе на 14 км автодороги Давлеканово — Альмухаметово произошла авария.

По данным управления ГИБДД МВД по РБ, за рулем ВАЗ-2107 находился 64-летний местный житель. Он не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель скончался до приезда скорой помощи.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в них семь человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 3,5 тысячи нарушений ПДД. 64 водителя задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.