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24 марта Пятница

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В Уфе у молодой девушки угнали «Мерседес»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе у молодой девушки угнали «Мерседес» Фото: МВД по РБ

В Уфе у молодой девушки угнали «Мерседес» Фото: МВД по РБ

УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе неизвестные угнали «Мерседес В 180». Инцидент произошел в четверг, 23 марта, по адресу: ул. Интернациональная, 159.

Заявление об угоне поступило от 26-летней уфимки в 19.45 в дежурную часть Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе.

Государственный номер М 707 КХ 02, синего цвета, 2010 года выпуска. Автомобиль заводской комплектации, зимняя резина шины R-15 марки Bridgestone, литые диски серебристого цвета, задние стекла тонированы.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем этого происшествия или обладает какой-либо информацией о месте нахождения автомашины, позвонить по телефонам дежурной части: (347) 237-02-02, 237-84-80, 02 или в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантируется.

Теги: угон
 
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