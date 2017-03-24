В Уфе у молодой девушки угнали «Мерседес» Фото: МВД по РБ
В Уфе у молодой девушки угнали «Мерседес»
В Уфе у молодой девушки угнали «Мерседес» Фото: МВД по РБ
УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
В Уфе неизвестные угнали «Мерседес В 180». Инцидент произошел в четверг, 23 марта, по адресу: ул. Интернациональная, 159.
Заявление об угоне поступило от 26-летней уфимки в 19.45 в дежурную часть Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе.
Государственный номер М 707 КХ 02, синего цвета, 2010 года выпуска. Автомобиль заводской комплектации, зимняя резина шины R-15 марки Bridgestone, литые диски серебристого цвета, задние стекла тонированы.
Полицейские просят всех, кто стал свидетелем этого происшествия или обладает какой-либо информацией о месте нахождения автомашины, позвонить по телефонам дежурной части: (347) 237-02-02, 237-84-80, 02 или в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантируется.