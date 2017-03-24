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24 марта Пятница

Уфа   °

В Уфе из торгового центра эвакуируют посетителей

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе из торгового центра «Планета» срочно эвакуируют людей, сообщает сайт «Комсомольская правда -Уфа». Посетителей попросили покинуть здание из-за подозрительного предмета.

Из торгового комплекса выведено более ста человек, детей и подростков эвакуировали из аквапарка. Всем, кому срочно пришлось выходить из воды, сотрудники торгового центра выдали одеяла и пледы.

«Посетители и персонал торгового центра были оперативно эвакуированы, их безопасности и здоровью ничего не угрожает», — сообщили изданию в ТРК «Планета».

Теги: ЧП,эвакуация
 
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