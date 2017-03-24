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24 марта Пятница

Уфа   °

Пожилой уфимец застрелил соседа из охотничьего карабина

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

60-летний житель Уфы в мае прошлого года застрелил из охотничьего карабина своего соседа, который в это время руководил работой трактора во дворе. Как выяснилось позднее, к соседу у него была личная неприязнь. От огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте. После этого преступник угрожал убийством трактористу.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде восьми лет и лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в Следственном комитете по РБ.

Теги: убийство,СКР по РБ
 
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