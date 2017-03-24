Россия стала участницей Монреальской конвенции о компенсациях авиапассажирам Фото: Олег Яровиков Россия стала участницей Монреальской конвенции о компенсациях авиапассажирам Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Россия стала участницей Монреальской конвенции об унификации правил воздушных перевозок. Соответствующий закон приняла Государственная Дума. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Документ, в частности, регулирует вопросы ответственности авиакомпаний перед клиентами и устанавливает размеры компенсаций для путешественников.

Ранее, в январе этого года, заместитель министра транспорта Сергей Аристов говорил, что в результате присоединения России к конвенции суммы выплат в ряде случаев вырастут в разы и достигнут нескольких миллионов рублей. Речь, в том числе, идет о компенсациях семьям погибших в авиакатастрофах путешественников.

Кроме того, в соответствии с Монреальской конвенцией, выплаты за задержки рейсов в России увеличатся до 380 тысяч рублей на пассажира. Законопроект о присоединении страны к данному соглашению был внесен в Госдуму в ноябре 2016 года.

К действующей с 2003 года Монреальской конвенции в настоящее время уже присоединились 119 стран. Это соглашение регулирует правила международных воздушных перевозок, защищает интересы пассажиров, предполагает внедрение электронного оформления авиагрузов и других норм.