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25 марта Суббота

Уфа   °

В Уфе рабочий упал с крыши и погиб

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 25 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе произошел несчастный случай — погиб 51-летний мужчина, занимавшийся очисткой крыши от снега. Он был работником подрядной организации. Сбрасывая снег с кровли двухэтажного здания по улице Революционной, мужчина оступился и упал, получив серьезные травмы. Пострадавшего госпитализировали, он скончался в больнице. Следком начал доследственную проверку. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, из предприятия изъята документация по ведению работ. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в СКР по республике.

Теги: чп на производстве
 
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