В Башкирии за сутки выявлено 123 пьяных водителя Фото: УГИБДД МВД по РБ
В Башкирии за сутки выявлено 123 пьяных водителя
В Башкирии за сутки выявлено 123 пьяных водителя Фото: УГИБДД МВД по РБ
УФА, 25 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Республиканская автоинспекция подвела итоги недельной профилактической акции по выявлению нарушений правил тонировки, использование телефона за рулем, управление автомобилем с нечитаемыми госномерами, нарушений правил пассажирских перевозок.
Традиционно в преддверии выходных в рейды вышел весь личный состав, сообщили в Управлении. Только за минувшие сутки выявлено более 4300 нарушений ПДД и задержаны 123 водителя в нетрезвом состоянии.