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25 марта Суббота

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В Башкирии за сутки выявлено 123 пьяных водителя

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии за сутки выявлено 123 пьяных водителя Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии за сутки выявлено 123 пьяных водителя Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 25 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Республиканская автоинспекция подвела итоги недельной профилактической акции по выявлению нарушений правил тонировки, использование телефона за рулем, управление автомобилем с нечитаемыми госномерами, нарушений правил пассажирских перевозок.

Традиционно в преддверии выходных в рейды вышел весь личный состав, сообщили в Управлении. Только за минувшие сутки выявлено более 4300 нарушений ПДД и задержаны 123 водителя в нетрезвом состоянии.

Теги: рейды,профилактика,пдд,автоинспекция
 
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