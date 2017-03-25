В Башкирии пассажирская «Газель» переехала лежавшего на дороге мужчину Фото: УГИБДД МВД по РБ
В Башкирии пассажирская «Газель» переехала лежавшего на дороге мужчину
В Башкирии пассажирская «Газель» переехала лежавшего на дороге мужчину Фото: УГИБДД МВД по РБ
УФА, 25 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Стерлитамакском районе Башкирии пассажирская «Газель» переехала лежавшего на дороге мужчину. ДТП произошло в субботу утром на 25-м километре дороги Стерлитамак – Салават. Предварительно, 38-летний водитель микроавтобуса не заметил на проезжей части человека. Потерпевший – 43-летний местный житель, скончался на месте происшествия. «Газель» шла без пассажиров, будучи не на маршруте. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили в республиканской автоинспекции.