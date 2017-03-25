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25 марта Суббота

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В Башкирии пассажирская «Газель» переехала лежавшего на дороге мужчину

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии пассажирская «Газель» переехала лежавшего на дороге мужчину Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии пассажирская «Газель» переехала лежавшего на дороге мужчину Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 25 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Стерлитамакском районе Башкирии пассажирская «Газель» переехала лежавшего на дороге мужчину. ДТП произошло в субботу утром на 25-м километре дороги Стерлитамак – Салават. Предварительно, 38-летний водитель микроавтобуса не заметил на проезжей части человека. Потерпевший – 43-летний местный житель, скончался на месте происшествия. «Газель» шла без пассажиров, будучи не на маршруте. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили в республиканской автоинспекции.

Теги: дтп
 
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