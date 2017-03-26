В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 26 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На улице Победы в Давлеканово накануне утром неустановленный водитель сбил 32-летнего местного жителя и скрылся. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. В ходе розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД установили и задержали 22-летнего водителя — жителя Давлеканово. Он дал признательные показания. Мировой суд назначил правонарушителю наказание в виде ареста на десять суток.

«По данному факту проводится расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — прокомментировали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили об элементарных правилах поведения участников дорожного движения на трассах: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.